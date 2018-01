James Franco accusato di molestie dopo i Golden Globes

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



I VINCITORI DEI GOLDEN GLOBES 2018. Una rapida caduta dal paradiso per James Franco , nelle scorse ore il cocco di tutti quelli che hanno commentato la serata dei Golden Globes 2018 , dove l'attore e regista è stato premiato per il suo ruolo in. Franco indossava, come tutti, la spilla del movimento “Time's Up”, una presa di posizione delle donne di Hollywood contro le molestie sessuali, quando è salito sul palco con il fratello Dave , regista di(sulla cui lavorazione il suo film è basato). Ed è proprio questo dettaglio che ha fatto infuriare alcune presunte vittime di molestie perpetrate da Franco stesso.

Come ad esempio l'attrice Ally Sheedy , che ha scelto la sua pagina Twitter per esternare il proprio sdegno: “Perché c'è un presentatore uomo? Perché hanno permesso a James Franco di entrare? Ho detto troppo”, scrive. Tirando poi in ballo anche un altro volto noto di Hollywood: “ Christian Slater e James Franco a un tavolo ai Golden Globes #MeToo. James Franco ha appena vinto. Per favore non chiedetemi mai perché io abbia lasciato il mondo del cinema e della TV”.

Le ha immediatamente fatto eco l'attrice Violet Paley: “Carina la spilla #TimesUp James Franco. Ricordi quella volta che hai spinto la mia testa in basso verso il tuo pene scoperto in un'auto e quell'altra volta in cui hai detto a una mia amica di raggiungerti nel tuo hotel quando aveva 17 anni? Dopo che eri già stato beccato a farlo con un'altra diciassettenne?”. Un riferimento, quest'ultimo, a un caso del 2014 in cui Franco tentò di adescare una diciassettenne su Instagram.

Ma c'è di più. È intervenuta anche l'attrice Sarah Tither-Kaplan, che ha lavorato nella serie Making a Scene with James Franco e nel prossimo film del regista, The Long Home. “Ricordi qualche settimana fa, quando mi dicesti che il nudo integrale che mi hai fatto fare in due dei tuoi film per 100 dollari al giorno non era sfruttamento perché avevo firmato un contratto per farlo? Il tempo è scaduto anche su quello!”.

Con l'approssimarsi della corsa agli Oscar, aspettiamoci di sentire anche altre voci su questo. E attendiamo una risposta di James Franco stesso che, per ora, non è intervenuto sulla faccenda.

Fonte: MovieWeb