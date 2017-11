Indignazione, il film tratto dal romanzo di Philip Roth arriva direttamente in DVD [Clip esclusiva]

Ambientato nel 1951, Indignazione racconta la storia del giovane studente ebreo Marcus Messner (Logan Lerman) che da Newark, New Jersey, si trasferisce in un piccolo college conservatore dell’Ohio, per sfuggire al pericolo di dover andare a combattere la guerra di Corea. Una volta lì, la sua crescente infatuazione per la bella compagna di corso Olivia Hutton (Sarah Gadon) e i suoi scontri con il Decano Hawes Caudwell, mettono alla prova il suo tentativo di fuggire alla guerra.Non è la prima volta che i romanzi di Philip Roth diventano un film. Il più recente è stato infatti l'adattamento di American Pastoral diretto e interpretato da qui la recensione ). Nel 2003sono stati i protagonisti de. Più recentemente Al Pacino ha interpretato The Humbling , tratto da L'umiliazione e presentato a Venezia nel 2014.