In arrivo il remake de I 3 dell'Operazione Drago, dal regista di Atomica bionda

24.07.2018 - Autore: Marco Triolo



L'originale, il cui titolo internazionale è Enter the Dragon, fu distribuito a Hong Kong nel 1973 sei giorni dopo l'improvvisa morte di Lee, a 32 anni. É diretto da Robert Clouse e interpretato anche da John Saxon e Jim Kelly. La storia è quella di un campione di arti marziali (Lee) che viene reclutato da un agente del servizio segreto britannico per partecipare a un torneo su un'isola al solo scopo di incastrarne l'organizzatore, noto boss criminale.

Ancora non ci sono notizie sul cast e soprattutto sull'attore che avrà la responsabilità di prendere il posto di un'icona come Lee L'originale è stato selezionato nel 2004 dal National Film Registry americano per essere conservato nella biblioteca del Congresso in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente importante”. Il remake è dunque un'impresa rischiosa, ma con Leitch dietro la macchina da presa possiamo stare abbastanza tranquilli.

Fonte: Variety