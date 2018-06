Il trailer di White Boy Rick, con McConaughey tra coca e gangster nella Detroit anni '80

Di storie vere e film di gangster ambientati in decenni passati non se ne ha mai abbastanza, e Cocaine – La vera storia di White Boy Rick unisce entrambi i filoni in una soluzione unica. Mettendoci nel “pacchetto” anche un Matthew McConaughey in fuga dal suo famoso accento texano. Ecco il trailer del film di, regista di '71 , ispirato alla storia di un ragazzo che divenne informatore dell'FBI e poi spacciatore di coca nella Detroit degli anni '80.