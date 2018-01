Il trailer di Unsane, a Berlino il thriller di Soderbergh girato con un iPhone

NOTIZIE

Claire Foy di The Crown è una ragazza imprigionata in un ospedale psichiatrico e braccata da uno stalker

30.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Unsane, un horror/thriller ambientato in un ospedale psichiatrico, è stato girato interamente con un iPhone, e ora ne possiamo vedere il primo trailer.



Steven Soderbergh sarà pure tornato dalla “pensione”, ma non lo ha fatto per ripetersi., un horror/thriller ambientato in un ospedale psichiatrico, è stato girato interamente con un iPhone, e ora ne possiamo vedere il primo trailer.

Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple, Aimee Mullins e Amy Irving. La scelta di girarlo con un iPhone non è casuale, come si evince dalle primissime immagini del trailer: gli onnipresenti smartphone, creatori di una nuova generazione di stalker ancora più pervasivi, sono uno dei temi centrali del film. Unsane verrà presentato in concorso al Festival di Berlino tra poche settimane. Il cast include Claire Foy . La scelta di girarlo con un iPhone non è casuale, come si evince dalle primissime immagini del trailer: gli onnipresenti smartphone, creatori di una nuova generazione di stalker ancora più pervasivi, sono uno dei temi centrali del film.

La storia è quella di una ragazza (Foy) che lascia la sua cittadina per sfuggire a uno stalker e iniziare una nuova vita. Ma quando viene ricoverata contro la sua volontà in un istituto psichiatrico e trattata come una paziente, comincerà a dubitare della sua sanità mentale. Il guaio, oltre a questo, è che ritrova il suo stalker nell'istituto. Non potendo contare su nessuno, nemmeno sulle autorità assenti, dovrà affrontare le sue paure da sola.

Scritto da Jonathan Bernstein e James Greer e diretto, montato e fotografato da Steven Soderbergh, Unsane arriverà in USA il 23 marzo, distribuito da 20th Century Fox.