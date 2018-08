Hold the Dark

In una cittadina dell'Alaska, il figlio di Medora Slone (Riley Keough) è scomparso, presumibilmente dopo l'attacco di un branco di lupi. Russell Core (Jeffrey Wright), naturalista in pensione ed esperto di lupi, viene chiamato a rintracciare il branco. Tra Russell e Medora, due anime solitarie, si sviluppa un complicato e pericoloso rapporto e, quando il marito di Medora, Vernon (Alexander Skarsgård), torna a casa dalla guerra in Iraq, la scoperta della morte del figlio innesca una violenta catena di eventi.