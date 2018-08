Il trailer di Green Book, Viggo Mortensen e Mahershala Ali prenotano la nomination all'Oscar

NOTIZIE

Autore: Pierpaolo Festa



” – parla così Mahershala Ali in. Ecco un tipico esempio di "Oscar Bait" e cioè un film che ha tutte le carte in regola per entrare in diverse cinquine tra i nominati ai prossimi Oscar. Un film che probabilmente è stato perfino prodotto per incantare l'Academy: è basato su una storia vera, una storia d’amicizia che affronta in pieno il tema del razzismo. Una vicenda che senza dubbio cercherà di farci sorridere, farci riflettere e che con ogni probabilità vorrà anche le nostre lacrime. Basta però avere un assaggio della performance di Alì e di quella del co-protagonista Viggo Mortensen per smettere di pensare all ragioni produttive e iniziare veramente a farsi coinvolgere in questa storia.

Ambientato negli anni Sessanta, Green Book segue un buttafuori di un nightclub di New York (Mortensen) che accetta un lavoro da autista per un pianista afro-americano (Alì) che dovrà condurre lungo gli Stati Uniti del sud. Il libro verde del titolo si riferisce al “Negro Motorist Green Book”, una guida di viaggi stampata annualmente e destinata agli afro-americani: un manuale che suggeriva ai lettori posti in cui sarebbero stati al sicuro da aggressioni razziali.