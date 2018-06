Il trailer di Creed II, Stallone è Rocky Balboa per l'ottava volta

NOTIZIE

Rocky Balboa diventa a tutti gli effetti come Mickey nel Sylvester Stallone torna al ruolo che gli ha regalato una carriera quarant'anni fa: eccolo nei panni di Rocky per l'ottava volta. Di nuovo al fianco di Adonis Creed, il figlio di Apollo che ha allenato nell'ottimo Creed - Nato per combattere.



Qui le prime immagini di Creed II dove ritroveremo il giovane protagonista sul ring, questa volta contro il figlio di Ivan Drago, l'uomo che alla fine degli anni Ottanta gli ha ucciso il padre.



Questa la trama ufficiale di Creed 2:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.



Creed II, in uscita a novembre, sarà distribuito da Warner Bros.