Il sequel di Spider-Man porterà l'Uomo Ragno in giro per il mondo

L'abbiamo visto tornare a casa in Spider-Man: Homecoming , ma per Peter Parker sembra esser giunto il momento di lasciare ancora una volta il nido… Questo è quello che succederà nel, stando a quanto dichiarato dalin una intervista a io9, nella quale ha anticipato che il personaggio interpretato da Tom Holland attraverserà l'Oceano per un personalissimo giro del mondo…sono state le sue parole. -. Quali non è (ancora) dato saperlo, ma già si parla di andare ao nuovamente a, per una avventura che avrà diverse location.Dipenderà molto dai prossimi Avengers: Infinity War , il primo dei quali è ormai vicino all'uscita in sala. Ma l'attenzione che quest'ultimo sta catalizzando sarà un perfetto"Come per quanto accaduto in Civil War e poi all'aeroporto di Lipsia, con il suo successivo ritorno a scuola, 'a casa',".A giorni sapremo qualcosa di più su quelli, e magari avremo ulteriori indizi. Che per ora si fermano al fatto che per il ruolo di Gwen Stacy si stesse cercando una attrice francese. Ne faranno una studentessa straniera all'estero? O sarà il nostro Peter a fare il 'fuori sede' a Londra? Vedremo…