Il regista di Delicatessen accusa Guillermo del Toro: “La forma dell'acqua copia il mio film”

Jean-Pierre Jeunet sostiene che una scena di The Shape of Water ricordi molto da vicino una di Delicatessen

07.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jeunet si riferisce alla scena in cui Sally Hawkins e Richard Jenkins eseguono una piccola coreografia di tip-tap seduti sul divano mentre guardano un vecchio musical. Jeunet è certo che del Toro avesse in mente un'analoga scena di Delicatessen quando l'ha realizzata. Potete confrontare le due scene nei video seguenti.











Jeunet non lo sta dicendo alle spalle di del Toro, ma glielo ha detto proprio in faccia: “Gli ho detto: hai un sacco di immaginazione, un sacco di talento. Perché rubi le idee degli altri?”. Del Toro gli avrebbe risposto: “Dobbiamo tutto a Terry Gilliam ”. Eppure Jeunet è sicuro che la scena sia “così copiata da Delicatessen da farmi pensare che [del Toro] non abbia rispetto per se stesso”.

Del Toro è stato anche accusato dal regista olandese Marc S. Nollkaemper di aver rubato idee dal suo corto The Space Between Us che, come la pièce di Zindel, racconta di una donna delle pulizie che si innamora di una creatura acquatica. Ma la Netherlands Film Academy ha respinto ogni accusa al mittente, e francamente anche le accuse di Jeunet sembrano fuori luogo.

Fonte: Ouest France