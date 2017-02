Godzilla 2: Vera Farmiga sarà la mamma di Millie Bobby Brown

Una famiglia molto speciale quella che sarà al centro di, il seguito del Godzilla americano di Gareth Edwards: dopo il casting di Kyle Chandler (Friday Night Lights, Super 8) e Millie Bobby Brown (la bambina di Stranger Things) nel ruolo di padre e figlia, ora arriva la mamma a completare il tutto: sarà Vera Farmiga (Bates Motel, The Conjuring) a interpretarla.Il trio di attori verrà diretto da, sceneggiatore di Superman Returns e X-Men: Apocalisse e regista de La vendetta di Halloween e Krampus: Natale non è sempre Natale. Dougherty ha preso il posto di Edwards, che avrebbe dovuto dirigere ma ha poi mollato per ragioni non specificate. Nel nuovo capitolo, Godzilla si scontrerà con tre avversari storici della saga giapponese, i mostri Rodan, Mothra e King Ghidorah, i cui diritti sono stati acquistati da Legendary Pictures dopo il successo del primo film.I piani sono anche più ambiziosi, comunque: il 9 marzo arriverà nei cinema Kong: Skull Island , ambientato nello stesso universo narrativo e incentrato, come Godzilla, sull'agenzia segreta Monarch, incaricata di scovare e studiare gli antichi mostri giganti che dominavano la Terra prima dell'uomo. È dunque probabile che, in Godzilla: King of the Monsters, vedremo il ritorno dinei panni di Serizawa.Fonte: Variety