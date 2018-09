Il nuovo trailer di Creed II, Rocky Balboa e Ivan Drago si ritrovano sul ring dopo 30 anni!

Gong! "E' ora ragazzo".

La frase pronunciata daall'inizio del nuovo trailer di Creed II è il grande invito a un nuovo round nella vita die del suo pupillo, figlio dell'amico. Questa volta ritroviamo Adonis distaccato dai suoi affetti e concentrato sulla sua nuova sfida impossibile contro il figlio di. A quanto pare, prima di vincere questo combattimento dovrà affrontare un avversario altrettanto ostile: il suo orgoglio. E' bellissimo vedere Rocky e Drago () che si incrociano sul ring a trentatré anni da. Eccoli uno davanti all'altro come in un duello western: il trailer ci regala solo due secondi della sequenza ma la speranza è che il film punti tanto anche su questa reunion tra vecchi nemici.

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.