Il film di Batgirl torna in lavorazione con una nuova sceneggiatrice

NOTIZIE

10.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Christina Hodson. Due mesi fa, Joss Whedon ha abbandonato il film su Batgirl progettato da DC/Warner, dopo aver ammesso di averci lavorato un anno intero senza aver cavato un ragno dal buco. Ora, lo Studio ha rimesso in carreggiata il progetto affidando la sceneggiatura a

Yvonne Craig nella classica serie TV di Batman anni '60 e da Alicia Silvertone nel famigerato Batgirl è già stata interpretata in carne e ossa danella classica serie TV di Batman anni '60 e danel famigerato Batman & Robin di Joel Schumacher, dove però si era deciso di cambiare la sua identità in Barbara Wilson, nipote del maggiordomo Alfred Pennyworth.

Il film di Whedon avrebbe dovuto prendere ispirazione dalla nuova versione di Batgirl creata da Gail Simone nella linea editoriale DC Comics “The New 52”, ma ora non è chiaro se la Hodson ripartirà da zero. La sceneggiatrice è già famigliare con il personaggio, avendo lavorato allo script di un film sul gruppo di vigilantes al femminile Birds of Prey, poi cancellato.

Fonte: The Hollywood Reporter