Il drago di ghiaccio di George R.R. Martin diventerà un film 

Warner Bros. al lavoro su una pellicola di animazione per ragazzi ispirata al romanzo dello scrittore di Game of Thrones

24.05.2018 - Autore: A.L.



The Ice Dragon di George R.R. Martin, romanzo fantasy per ragazzi, diventerà presto un film prodotto da Warner Bros.



La casa di produzione ha deciso di realizzare un film di animazione basato su uno dei romanzi fantasy dello scrittore che con le sue saghe, in particolare Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha già ispirato il noto show televisivo Il drago di ghiaccio, The Ice Dragon, romanzo per bambini che diventerà presto un film di animazione. A riportare la notizia è il magazine Variety. di, romanzo fantasy per ragazzi, diventerà presto un film prodotto daLa casa di produzione ha deciso di realizzare un film di animazione basato su uno dei romanzi fantasy dello scrittore che con le sue saghe, in particolare, ha già ispirato il noto show televisivo Game of Thrones . Adesso il prossimo lavoro che vedrà luce rispetto alla sua produzione letteraria è l’adattamento de, The Ice Dragon, romanzo per bambini che diventerà presto un film di animazione. A riportare la notizia è il magazine

Il drago di ghiaccio è stato pubblicato per la prima volta nel 1980, e racconta la storia di una giovane ragazza che ha perso la madre, di un drago di ghiaccio e della loro amicizia in una terra immaginaria e glaciale. Adara, questo il nome della protagonista è una ragazza quasi priva di sentimenti che vive in un villaggio dove l’intera comunità teme l’arrivo del famoso ‘drago di ghiaccio’: un mostro considerato pericoloso e minaccioso per la sopravvivenza della piccola realtà. Ma la guerra in arrivo cambierà del tutto le alleanze tra la comunità di persone, Adara e il presunto mostro.

Il manager di Martin, Vince Gerardis sarà produttore esecutivo. Per Warner Bros. Animation Group seguiranno il progetto Allison Abbate e Chris Leahy.

Martin ha chiarito che ‘Il drago di ghiaccio’ non è ambientato nello stesso universo di ‘Cronache del ghiaccio e del fuoco’, il ciclo di romanzi pubblicati nel 1991 che ha ispirato la creazione dello show HBO Game of Thrones.

Ricordiamo che la stagione finale di Game of Thrones andrà in onda nel 2019.

