Il destino di Bond 25 dopo l'addio di Danny Boyle, rimandato o non rimandato?

24.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Bond 25, si è diffusa la voce che il film potrebbe essere rimandato, e dunque non rispettare la data di uscita prevista (il 25 ottobre 2019 in Gran Bretagna, l'8 novembre in USA). Stando a Variety, il problema sarebbe la sceneggiatura: John Hodge hanno consegnato una stesura che non sarebbe andata a genio ai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, e alla star Dopo la decisione di Danny Boyle di non dirigere, si è diffusa la voce che il film potrebbe essere rimandato, e dunque non rispettare la data di uscita prevista (il 25 ottobre 2019 in Gran Bretagna, l'8 novembre in USA). Stando a Variety, il problema sarebbe la sceneggiatura: Danny Boyle e il suo fidato collaboratorehanno consegnato una stesura che non sarebbe andata a genio ai produttori, e alla star Daniel Craig . MGM ed Eon Productions avrebbero dunque fatto sapere di essere alla ricerca di uno sceneggiatore o di un regista/sceneggiatore per il film.

Neal Purvis e Robert Wade, autori della saga sin da Questo indica due cose: primo, che MGM e i produttori non sarebbero alla ricerca di un rimpiazzo veloce, ma di un autore vero e proprio in grado di dare la sua impronta personale al film, se necessario con una sceneggiatura tutta nuova. E questo ci porta al secondo punto: Broccoli, Wilson e Craig non sarebbero interessati a tornare alla precedente stesura dello script a opera del duo, autori della saga sin da Il mondo non basta (1999).