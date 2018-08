Colpo di scena, Danny Boyle lascia Bond 25

Le riprese di Bond 25, ancora senza titolo, avrebbero dovuto iniziare il 3 dicembre, ma con la fuoriuscita di Boyle diventerà difficile per EON Productions rispettare questa data. A meno che non ci sia già pronta una seconda scelta disposta a subentrare a Boyle e accettare la sceneggiatura scritta da lui stesso insieme al suo fidato collaboratore John Hodge (Trainspotting 1 e 2).

Prima che il lavoro venisse affidato a Danny Boyle , erano stati fatti altri nomi interessanti , tra cui(ora escluso per via dell'impegno con Dune ),(Slevin, Sherlock),(Hell or High Water, Outlaw King ),('71) e persino(Hot Fuzz, Baby Driver)., grande fan del personaggio di Ian Fleming, si era già auto-escluso dalla gara. Resta da vedere se EON offrirà il film a uno di questi o se preferirà scegliere un nome tutto nuovo.