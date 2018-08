Idris Elba nuovo James Bond? L'attore smentisce su Twitter

NOTIZIE

Barbara Broccoli e il regista Nei giorni scorsi si è diffusa sulla rete la voce secondo cui Idris Elba sarebbe stato pronto a rimpiazzare Daniel Craig nel 26° film di James Bond, diventando il primo 007 nero. Una voce che, in realtà, già era circolata tempo fa, ma che ha ripreso forza dopo un articolo del tabloid The Daily Star, che arrivava a citare una fantomatica conversazione tra la produttrice di Bonde il regista Antoine Fuqua . Quest'ultimo le avrebbe, appunto, consigliato di scegliere Elba come primo Bond non bianco della storia.

Ora Elba è entrato in campo di persona, per smentire via Twitter il suo coinvolgimento nella saga dell'agente segreto. Prima postando un criptico “Il mio nome è Elba, Idris Elba”, scherzando sulla famosa frase con cui si presenta James Bond. E poi pubblicando una foto del gruppo rap Public Enemy con una citazione del titolo di una delle loro canzoni più celebri, “Don’t Believe The Hype”. Ovvero: “Non credete alle voci”.