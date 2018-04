I 40 anni di James Franco in cinque film da non perdere

chiede a James Franco uno sforzo lodevole in questo thriller in solitaria dove un uomo resta intrappolato in un canyon, e deve ricorrere a una scelta estrema per salvarsi. È una storia vera, anche se davvero incredibile. Franco è quasi sempre da solo, a parte flashback vari, e riesce a reggere il film sulle sue spalle, in un'interpretazione tanto fisica quanto autentica.