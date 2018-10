Hugh Jackman compie 50 anni, ecco cinque film per amarlo dopo Wolverine

E' nato a Sydney in Australia il 12 ottobre 1968, Hugh Jackman .Tutti lo abbiamo adorato nei panni di, il più celebre degli X-Men, un ruolo che gli ha lanciato la carriera nel 2000 e che ha interpretato per diciassette anni fino all'ottimo Logan . In occasione del suo cinquantesimo compleanno vi consigliamo cinque titoli in cui non lo abbiamo visto nei panni del mutante della Marvel. Cinque film da rivedere o scoprire per la prima volta.