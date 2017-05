Gold: Matthew McConaughey accarezza una tigre nella clip esclusiva

Ambientato agli inizi degli anni ’90, Gold si ispira a fatti realmente accaduti: è il racconto epico del sogno americano, quello di Kenny West, un originale imprenditore alla ricerca della svolta nella vita. Una storia vera alla The Wolf of Wall Street – girata tra grattacieli newyorkesi – che conta su un potente cast formato dai candidati ai Golden Globe(Hands of Stone, La ragazza del treno) e(Jurassic World, Il Drago invisibile), ma anche da(Ant-Man, House of Cards),(L'alba del pianeta delle scimmie, Kong - Skull Island),(Star Trek, Capote) e il vincitore di Golden Globe(American History X, Nebraska).