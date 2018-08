Gli Oscar cambiano, arriva la categoria del miglior film popolare

NOTIZIE

09.08.2018 - Autore: Marco Triolo



In una mossa che puzza di disperazione, come afferma Variety, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che i prossimi Oscar saranno molto diversi, dureranno meno e, soprattutto, avranno una categoria in più: quella del miglior film popolare.

John Bailey c'è anche una sostanziale riduzione della durata della diretta, che l'anno prossimo non supererà le tre ore. Per ottenere questo risultato, alcuni premi considerati “minori” saranno consegnati durante le pause pubblicitarie e ricapitolati per il pubblico in una serie di montaggi proposti nel corso della serata.



PREVISIONE: OSCAR 2019, QUALI SARANNO I FILM PAPABILI? Ed è già polemica. La stampa americana si è infatti scagliata contro questa decisione, che sembra stata pensata solo per arginare l'emorragia di ascolti che ha colpito gli Oscar 2018. La novantesima diretta ha perso il 20% di spettatori rispetto all'edizione 2017. Tra gli altri cambiamenti pensati dal neo-rieletto presidente dell'Academyc'è anche una sostanziale riduzione della durata della diretta, che l'anno prossimo non supererà le tre ore. Per ottenere questo risultato,e ricapitolati per il pubblico in una serie di montaggi proposti nel corso della serata.

Anche quest'ultima opzione non piace, perché di fatto penalizza le maestranze, che sono pur sempre una parte importante dell'industria di Hollywood. Ma a scatenare la reazione forte della stampa è stata più che altro l'idea di introdurre la categoria dedicata ai blockbuster. Lo scopo è ovviamente quello di attirare il pubblico più giovane con la promessa di una candidatura all'Oscar per qualche film Marvel o altre pellicole molto amate. Il risultato più probabile, invece, sarà quello di ghettizzare ulteriormente questi film, ampliando la distanza percepita tra cinema “d'autore” e cinema popolare e togliendo a quest'ultimo dignità.