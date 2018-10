First Man – Il quiz, quanto ne sai su Neil Armstrong e la conquista della Luna?

NOTIZIE

10.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Damien Chazelle che racconta la vera storia di Neil Armstrong (Ryan Gosling), primo uomo a mettere piede sulla Luna nel corso della storica missione Apollo 11 del 1969. Il 31 ottobre arriverà nelle sale italiane First Man – Il primo uomo , il film diche racconta la vera storia di Neil Armstrong (), primo uomo a mettere piede sulla Luna nel corso della storica missione Apollo 11 del 1969.

Sono passati quasi cinquant'anni da quei giorni estivi del 1969 in cui Armstrong e Buzz Aldrin scesero sulla superficie lunare, cambiando il corso della storia umana. Fu il primo di sei atterraggi americani sulla Luna, dopo i quali non ci fu più nulla. Ora, il presidente Trump ha espresso la volontà di tornare sul nostro satellite naturale, stavolta per restarci. La strada è però ancora lunga ma, per la prima volta, sembra che le potenze mondiali facciano sul serio.

First Man – Il primo uomo è, nelle intenzioni di Chazelle , un modo per ricordarci proprio quanta fatica e impegno, ma anche rischio, ci fossero dietro le missioni lunari e un monito per far sì che non diamo per scontato un traguardo così grande.

In attesa del film, abbiamo dunque scelto un quiz anomalo. Anziché parlare solo di cinema, vi metteremo anche alla prova sulla vostra conoscenza della storia delle missioni lunari e del grande Neil Armstrong. Pronti? Via...





A seguire la sinossi ufficiale di First Man:

Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film FirstMan della Universal Pictures, che narra l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Scritto dal premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight), il film è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (La saga di Twilight, Colpa delle stelle) per la Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle. I produttori esecutivi sono Steven Spielberg, Isaac Klausner, Adam Merims e Josh Singer. La DreamWorks Pictures co-finanzia il film.

Universal Pictures distribuirà First Man nelle sale dal 31 ottobre.