Final Portrait, la sfuriata di Geoffrey Rush in una clip esclusiva

E' diretto da Stanley Tucci , commedia drammatica che cattura la mente e il modus operandi dello scultore e pittoree racconta la storia di un’amicizia tra due uomini profondamente diversi, eppure uniti da un atto creativo in costante evoluzione. Il film di Tucci, in uscita nelle sale dall'8 febbraio, è interpretato danei panni di Giacometti e Armie Hammer (attualmente nei cinema anche in Chiamami col tuo nome ) nel ruolo dell'amicoNon è di certo la prima volta che Rush viene utilizzato su un set cinematografico per dare vita a un personaggio in cui genio e follia co-esistono nella stessa percentuale (basti pensare a Shine , il film che ha lanciato la sua carriera, facendogli vincere anche un Oscar nel 1997).lo vediamo in piena sfuriata nei confronti della moglie interpretata davenuta a conoscenza della sua storia extra-matrimoniale con il personaggio interpretato da Clémence Poesy