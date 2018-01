NOTIZIE

Enorme successo per Bright: Netflix conferma il sequel con Will Smith

04.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Netflix ha appena confermato il sequel di Bright . L'action fantascientifico con Will Smith Joel Edgerton , disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 22 dicembre, avrà una seconda avventura. I due attori dovrebbero ritornare al sequel, insieme al loro regista David Ayer

In una manciata di giorni, Bright è diventato il film più visto di Netflix, disponibile in oltre 190 paesi in tutto il mondo. E questo nonostante le critiche statunitensi che hanno massacrato il film. Ad oggi Bright ha ottenuto un misero 28% di qualità su Rottentomatoes. Una media ricavata su un totale di 80 recensioni. Sullo stesso sito, però, l'audience lo ha votato con l'88% di qualità.



Con un budget di 90 milioni di dollari, Bright è stato visto negli USA da 11 milioni di utenti nei primi tre giorni di programmazione. E i dati sono quelli dell'indice Nielsen, relativi soltanto a chi ha visto il film in TV e non su un computer o su altri dispositivi. Dunque siamo davanti a un enorme successo che porta avanti il nome di Netflix anche "nel cinema".



Ambientato in una Los Angeles alternativa - una città popolata anche da fate, elfi e mostri - Bright è un'allegoria che esplora i rapporti tra le differenti razze nella Città degli angeli. Will Smith è un agente di polizia che fa coppia con un orco interpretato da Edgerton. Il loro compito è proteggere una bacchetta magica dal resto delle forze dell'ordine e da spietati criminali e mostri che vogliono averla.