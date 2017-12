Bright: La recensione dell'action fantasy di Netflix con Will Smith

Nel caso di Bright , action/fantasy diretto da David Ayer per Netflix,, la natura tribale che gli esseri umani non sono riusciti a scrollarsi di dosso anche dopo aver inventato la società. Ayer sceglie saggiamente un attore nero come protagonista ( Will Smith , sempre a suo agio come uomo d'azione), per veicolare un messaggio che è la cosa migliore del film: l'Uomo cercherà sempre un nemico, qualcosa o qualcuno su cui sfogare la propria negatività. Nel caso del presente alternativo di Bright, siccome gli umani non sono l'unica specie dominante del pianeta, tra loro hanno fatto quadrato. Non pare esserci né razzismo né sessismo tra i poliziotti umani del film, ma appena metti un orco nell'equazione, apriti cielo. “Gli orchi sono malvagi per natura”, “Danno più valore al clan che al distintivo” e via così. Il razzismo è diretto all'esterno, ma sempre razzismo è (ok, è specismo, ma non stiamo a sottilizzare).