Emily Blunt e John Krasinski: moglie e marito insieme per l'horror A Quiet Place

16.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Emily Blunt e John Krasinski, una delle coppie più celebri di Hollywood - moglie e marito dal 2010 e genitori di due bambini - reciteranno insieme per la prima volta. Krasinski sarà il protagonista, regista e sceneggiatore di A Quiet Place, thriller che sfocia nell'horror prodotto dalla Platinum Dunes di Michael Bay.

Mary Poppins Returns, progetto in cui raccoglie l'eredità di Julie Andrews

Secondo Justin Kroll di Variety, Krasinski stava viaggiando per incontrare alcuni potenziali protagonisti del film, quando la moglie ha letto il copione e ha deciso lei stessa di interpretarlo. La Blunt è attualmente in Inghilterra sul set di, progetto in cui raccoglie l'eredità di Julie Andrews (qui possiamo vederla di spalle in una prima foto rilasciata dalla Disney ).

A Quiet Place sarà la terza regia di Krasinski dopo Brief Interviews With Hideous Men (2009) e la commedia The Hollars del 2016. I dettagli della trama rimangono top secret, sebbene il progetto sia stato descritto come un "horror sulla scia de La notte del giudizio e Ouija incentrato su una famiglia che vive in una fattoria e che viene terrorizzata da una presenza sovrannaturale". Le riprese inizieranno in autunno.