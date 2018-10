Dwayne Johnson sarà l'eroe afro-americano John Henry per Netflix (Teaser trailer)

NOTIZIE

10.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Jake Kasdan , protagonista e regista del successo Jumanji: Benvenuti nella giungla , torneranno a lavorare insieme a un nuovo progetto, concepito per Netflix. Il titolo èe il film sarà ispirato a una nota leggenda del folklore afro-americano. Qui sotto potete vedere il primissimo teaser trailer.

La leggenda alla base del film è quella di John Henry, operaio che si occupava di martellare nel terreno una trivella d'acciaio per creare dei fori abbastanza profondi in cui inserire cariche esplosive, necessarie per costruire tunnel ferroviari. Leggenda vuole che Henry abbia sfidato una trivella meccanica a vapore vincendo, ma morendo subito dopo per la fatica.





The Rock guiderà un cast internazionale chiamato a interpretare figure del folklore appartenenti a vari paesi del mondo. "Questi variegati personaggi fanno parte di un'eredità di storie più rilevanti che mai e che fanno appello a un pubblico mondiale al di là di età, genere, etnia o provenienza geografica", ha dichiarato la star. Aggiungendo: "Sono onorato di interpretare un eroe della mia infanzia".