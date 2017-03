Cloverfield: in arrivo un nuovo capitolo ambientato durante la seconda guerra mondiale?

NOTIZIE

21.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Matt Reeves e J.J. Abrams, sta continuando a espandersi: dopo Overlord e ambientato durante la seconda guerra mondiale. Il neonato “Clover-verse”, ovvero l'universo cinematografico legato al Cloverfield di, sta continuando a espandersi: dopo 10 Cloverfield Lane e l'annunciato nuovo capitolo in arrivo a ottobre in USA (precedentemente noto come God Particle ), ora sembra che ci sia un altro film in lavorazione. Un film intitolatoe ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Jovan Adepo (il figlio di Denzel Washington in Barriere) e Wyatt Russell (22 Jump Street, Tutti vogliono qualcosa) sono i protagonisti del film diretto da Julius Avery (Son of a Gun) e prodotto da Bad Robot e Paramount Pictures. La storia è quella di una truppa di paracadutisti americani che, alla vigilia del D-Day, vengono calati oltre le linee nemiche per portare a termine una missione cruciale al contrattacco, ma scoprono presto che il villaggio occupato dai nazisti nel quale devono svolgerla è assoggettato a forze sovrannaturali, che saranno costretti ad affrontare.

Il sito Slashfilm riporta la notizia e suggerisce una ipotesi sulla connessione tra questo film e i precedenti. Tenendo presente che quello di Cloverfield è più un universo tematico che narrativo, in cui diversi autori raccontano storie di fantascienza popolate di creature sovrannaturali o aliene, è possibile che Overlord esplori le origini della Tagruato, la multinazionale giapponese proprietaria di due compagnie viste nei capitoli precedenti della “saga”. Queste sono: Slusho!, la società per cui lavora il protagonista di Cloverfield, e Bold Futura, la compagnia tecnologica di cui John Goodman è un ex dipendente in 10 Cloverfield Lane. Quest'ultima, per altro, è uno dei contractor impiegati dal governo americano anche nell'esplorazione dello spazio, e questo potrebbe essere il legame con God Particle (o qualunque sia il titolo attuale del film), che parla dell'equipaggio di una stazione spaziale che si ritrova isolato dopo che un esperimento ha fatto apparentemente sparire la Terra.

La Tagruato, stando alle informazioni messe in giro dalla Bad Robot, sarebbe stata fondata dai giapponesi nel 1945, quindi potrebbe rientrare facilmente in un film ambientato alla vigilia del D-Day e incentrato sui pazzi esperimenti nazisti su forze oltre la comprensione umana, che tanto spesso hanno popolato le storie fantastiche degli ultimi cinquant'anni di cinema.

Diretto dal nigeriano Julius Onah, God Particle è interpretato da Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Chris O’Dowd, Daniel Bruhl, Zhang Ziyi ed Elizabeth Debicki, e sarebbe dovuto uscire a febbraio 2017, ma è stato rimandato al 27 ottobre. Attualmente, IMDb lo indica come “Cloverfield Movie”, e non è chiaro se sia stato rielaborato per entrare dalla finestra nel neonato franchise. Staremo a vedere come si svilupperà Overlord, ma già l'ambientazione d'epoca fa ben sperare.