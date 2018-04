Clip esclusiva da Wajib - Invito al matrimonio, viaggio on the road in Palestina

L'abbiamo sentita tante volte al cinema,dei Procol Harum, una canzone che aggiunge intensità alle atmosfere di un film e al suo potere emotivo. Torniamo ad ascoltarla in una scena di Wajib – Invito al matrimonio , diretto da Annemarie Jacir . Il film, in arrivo nelle sale dal 19 aprile, ha già riscosso successo ai festival cinematografici in giro per il mondo, vincendo premi a Dubai, Locarno e Londra. Si tratta di un dramma on the road in cui seguiamo due protagonisti (un padre e un figlio) tornati in Palestina per un matrimonio in famiglia. Un evento che farà saltare fuori segreti e dolori del passato.Abu Shadi ha 65 anni e vive a Nazareth, in Palestina. Di professione insegnante, molto stimato, Abu Shadi ha cresciuto da solo i due figli dopo l’abbandono della moglie e la sua fuga in America con un altro uomo, e ora si appresta a vivere quello che è forse il giorno più bello della sua vita: il matrimonio della figlia Amal. Per l’occasione e per aiutarlo nei preparativi, è tornato nella città natale anche Shadi, l’altro figlio che ormai da tempo vive in Italia, dove lavora come architetto.Pur essendo ormai avvezzo agli usi occidentali e molto critico verso quanto accade nella regione, Shadi non si è sottratto al rispetto della locale consuetudine palestinese che prevede il “Wajib”, il “dovere” da parte dei familiari, di consegnare personalmente le partecipazioni di nozze, come forma di rispetto verso gli invitati. Di casa in casa, con visite a familiari, amici o anche semplicemente vicini, Shadi e Abu Shadi si apprestano a trascorrere insieme un’intensa giornata on the road dedicata a incontri e consegne così come vuole la tradizione. Le porte di cristiani, musulmani e anche atei si aprono al loro arrivo.Ma se al cospetto degli invitati padre e figlio riescono a calarsi nel ruolo che tutti da loro si aspettano, nei momenti in cui sono soli, la diversa visione della vita e dei valori che ormai ampiamente li separa affiora man mano in superficie costringendoli a un inevitabile confronto.