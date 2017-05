Clip esclusiva: Collateral Beauty, la favola moderna con Will Smith arriva a casa vostra

Uscito nei cinema all'inizio del 2017, Collateral Beauty è stato un successone al botteghino italiano. Il film che chiude la trilogia ideale delle "" - quella iniziata con i due film di Muccino,- arriva adesso in DVD e Blu Ray.Per l'occasione vi mostriamo una clip incentrata sul punto di forza di questo dramma: un cast stellare pronto a servire il suo protagonista all'interno di una storia che vorrà le vostre lacrime ma che allo stesso tempo cercherà di riscardarvi come una coperta.

Ecco dunque Helen Mirren, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley, Michael Peña e Jacob Latimore in azione sul set nella clip in anteprima tratta dallo speciale che Sky Primafila dedica a Collateral Beauty.







"Sono andato in paradiso con questi attori" - dichiara Smith. Helen Mirren invece afferma ancora una volta la sua ironia: "Erano tutti bravi, devo esserlo anch'io!".

Film.it ha intervistato Will Smith alla première di Collateral Beauty e in quell'occasione l'attore ha ricordato la prima volta che si è ritrovato in lacrime su un set: erano gli anni Novanta e l'attore girava una scena di. Una sequenza in cui lo vedevamo esplodere davanti allo zio Phil. "James Avery che interpreta lo Zio Phil, mi ha insegnato una delle cose più importanti: 'Piangere non ti aiuterà a raggiungere il tuo pubblico. Gli attori che provano a non piangere ci riescono invece. Loro raggiungono l'anima del pubblico'".