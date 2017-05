Cliff Curtis, da Fear the Walking Dead ai sequel di Avatar

NOTIZIE

09.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Fear the Walking Dead, è entrato nel cast dei sequel di Cliff Curtis , protagonista della serie TV, è entrato nel cast dei sequel di Avatar James Cameron lo ha voluto per il ruolo di Tonowari, “il leader dei Metkayina, il clan degli abitanti della barriera corallina”.

I sequel di Avatar saranno quattro e, come recentemente annunciato da 20th Century Fox, arriveranno il 18 dicembre 2020, 17 dicembre 2021, 20 dicembre 2024 e 19 dicembre 2025. Il coinvolgimento di Curtis nella saga potrebbe significare la morte del suo Travis Manawa in Fear the Walking Dead...ma anche no.

D'altro canto si tratta di un lavoro che verrà probabilmente concentrato, per quanto riguarda i primi due film. Tra il secondo e terzo sequel (ovvero Avatar 3 e 4) passeranno tre anni, ed è molto probabile che Curtis, Fox e AMC riusciranno a lavorare di comune accordo per far sì che l'attore possa essere disponibile a girare sia la serie che i film.

I sequel di Avatar vedranno il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, nonostante questi ultimi due siano presumibilmente morti al termine del film originale. James Cameron dirigerà tutti i film, che ha scritto insieme a un team di sceneggiatori che include Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Fonte: Deadline