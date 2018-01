Cate Blanchett presidente di giuria del 71° Festival di Cannes

NOTIZIE

Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



"Sono stata a Cannes in diverse vesti nel corso degli anni: sono stata un'attrice, una produttrice, sono stata al mercato del cinema, ai gala e ho partecipato ai film in Concorso - ha detto la Blanchett - ma non ci sono mai stata per il puro piacere di guardare in abbondanza i film ospitati da questo grande festival". L'ultima donna presidente di giuria sulla Croisette è stata Jane Campion nel 2014. Prima di lei ricordiamo anche Isabelle Huppert nel 2009 e Liv Ullman nel 2001.



Pierre Lescure, presidente del Festival, e Thierry Frémaux, delegato generale, hanno dichiarato di essere "felici di accogliere un'artista così rara e unica, il cui talento e le cui convinzioni arricchiscono sia lo schermo sia il palcoscenico. Dalle conversazioni che abbiamo avuto lo scorso autunno abbiamo capito che sarà una presidente di giuria impegnata. Una donna piena di passione. Una spettatrice dal cuore grande".