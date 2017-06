Cars 3 è il Creed della Pixar, ma la stampa americana non lo ama

La critica americana ha accolto con poco entusiasmo Cars 3 , il terzo capitolo della saga di Saetta McQueen. Anche chi lo ha apprezzato ne sottolinea comunque le mancanze e il fatto che si tratti di un buon episodio in una serie comunque al di sotto dello standard Pixar.

L'opinione che forse sintetizza al meglio questa sensazione diffusa è quella di: “Per quanto visivamente dinamica, la nuova sfida di Saetta McQueen risulta comunque fuori fase con un risultato finale fiacco”. “Il film è visivamente splendido”, ma “funziona principalmente come una tenera cartolina dedicata a Paul Newman , la cui assenza […] serve a ricordare che la Saetta non può mai colpire due volte”. Newman, voce del mentore di Saetta McQueen, Doc Hudson, nell'originale Cars , torna infatti grazie a una serie di scarti del doppiaggio originale in alcune scene flashback.