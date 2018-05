Cannes 2018: Troppa grazia di Gianni Zanasi trionfa alla Quinzaine

È stato uno dei film più divertenti tra quelli portati al Festival di Cannes dai nostri registi e attori, e uno dei tre inclusi nel programma della prestigiosa Quinzaine des réalisateurs , sezione parallela a quella ufficiale (che dichiarerà i suoi vincitori solo domani sera, sabato 19 maggio).In attesa del verdetto principale, nel frattempo, a essere premiato è stato Troppa grazia , commedia 'mistica' di Gianni Zanasi (Non pensarci, La felicità è un sistema complesso) con Alba Rohrwacher protagonista di una storia originale e densa di messaggi, nella quale una madonna decisamente originale - interpretata dall'attrice israeliana Hadas Yaron - scende in campo contro degrado e ingiustizia.È nostro, dunque, il "miglior film europeo" di questa 50esima edizione. L'ultima presieduta da Edouard Waintrop, che tra i venti film in concorso ha scelto anche quelli di Gaspar Noé e Pierre Salvadori.Di seguito ildella 50. Quinzaine des réalisateurs:Troppa grazia di Gianni ZanasiEn liberté! di Pierre SalvadoriSkip Day di Ivete Lucas e Patrick Bresnan