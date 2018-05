Climax, il nuovo film di Gaspar Noé vi rovinerà la giornata (la recensione da Cannes)

NOTIZIE

14.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato al Festival di Cannes



Andare a vedere un film di Gaspar Noé è un po' come salire su un aeroplano che sai già avrà non pochi problemi durante il volo. Sai già che lo stomaco si rivolterà come succede nella più burrascosa delle turbolenze. E che ci saranno dei momenti in cui non solo eviterai di guardare lo schermo, ma cercherai con grande difficoltà di distrarti. Sono questi i pugni che il regista ci ha già dato in passato con film come Irreversible ed Enter the Void . Il suo nuovo lavoro viene presentato alladi Cannes., questo il titolo, è: una donna incinta che viene presa a calci nello stomaco, un ragazzino che viene abbandonato in una cantina dalla madre, una donna la cui testa va a fuoco, un ragazzo abbandonato dai suoi compagni a morire di freddo nella neve.

Perché dunque ci si ostina a vedere i film di Noé? Sicuramente ha un po' a che fare con una certa componente masochista dello spettatore. Non è l'unica risposta. Perché oltre il senso di disturbo, oltre il senso di vomito (e qui a un certo punto sono gli stessi protagonisti che vomitano in scena e fanno molto altro), il regista argentino è perfettamente in grado di descrivere il momento esatto in cui la normalità viene invasa da un altro tipo di realtà: il caos che irrompe in maniera brutale. Il suo film racconta la festa di un gruppo di ballerini, isolati all'interno di un'enorme palestra, che inizia con grandi momenti di divertimento e prosegue verso l'incubo quando i protagonisti si rendono conto che qualcuno ha versato LSD all'interno della loro sangria. Da quel momento Climax flirta con l'horror: tutti sono contagiati e la scalata alla follia in ciascuno dei protagonisti è piena zeppa di tensione. Assistiamo al loro graduale distacco dalla realtà, una perdita di controllo che sfocia in un'escalation di paura, violenza e naturalmente erotismo (come spesso succede nel cinema di Noé). Fino ad arrivare alla morte. Eros e thanatos irrompono sullo schermo con la forza di un TIR sulle note della musica da discoteca. Il regista prosegue il suo discorso interessante sulla violenza che può esplodere dentro chiunque di noi in qualsiasi momento. A tratti sembra quasi di assistere a uno zombie movie con i personaggi più lucidi che devono stare al riparo dai meno lucidi, un'orda in grado di fare le cose più terribili. Si arriva però al punto in cui non ci si può nemmeno fidare di chi è stato contagiato in maniera più leggera.