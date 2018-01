Brie Larson è Captain Marvel: prime foto dell'attrice in costume

Il sito Page Six ha pubblicato le prime immagini non ufficiali (leggi: scattate da un paparazzo) di Brie Larson nei panni di Carol Danvers, alias Captain Marvel , mentre gira alcune scene ad Atlanta. Ecco le immagini.

Non è chiaro se si tratti di riprese di Captain Marvel o dell'ancora anonimo Avengers 4 . In effetti, il quarto Avengers uscirà due mesi dopo Captain Marvel, nel maggio del 2019. Ma il sequel è già in lavorazione, il film solista invece è, teoricamente, ancora in pre-produzione. Quindi è più probabile che Brie Larson sia già stata convocata sul set di Avengers 4 dai fratelli Russo.