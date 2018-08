Benicio Del Toro protagonista del nuovo film di Oliver Stone

NOTIZIE

14.08.2018 - Autore: Marco Triolo



White Lies. Stone ha anche scritto la sceneggiatura di un progetto che si preannuncia come atipico nella sua filmografia. Non sarà infatti un thriller politico, ma un dramma intimo che esplorerà amore e perdita all'interno di una famiglia. Benicio Del Toro tornerà a recitare per Oliver Stone nel nuovo film del regista,. Stone ha anche scritto la sceneggiatura di un progetto che si preannuncia come atipico nella sua filmografia. Non sarà infatti un thriller politico, ma un dramma intimo che esplorerà amore e perdita all'interno di una famiglia.

La storia coprirà diversi decenni e si dipanerà nell'arco di tre generazioni. Del Toro sarà un figlio di genitori divorziati che, da adulto, ripete gli stessi errori. Con alle spalle un matrimonio disastroso e un figlio problematico, l'uomo fugge da tutto per ricominciare, ma si perde ancora di più. Finché non incontra una donna la cui vita è l'opposto della sua, e per lui inizia un viaggio alla riscoperta di sé.

Escape at Dannemora, in partenza su Showtime in autunno. Le riprese inizieranno a New York la prossima primavera. È la seconda volta che Stone e Del Toro collaborano: la prima occasione è stato il thriller Le belve . Presto rivedremo l'attore in Soldado , il sequel di Sicario diretto da Stefano Sollima (in uscita il 18 ottobre), e nella serie diretta da Ben Stiller, in partenza su Showtime in autunno.

Fonte: Variety