Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme per raccontare una truffa a McDonald's

03.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Matt Damon e Jeff Maysh, che dettaglia una gigantesca truffa ai danni della catena di fast food McDonald’s. Ben Affleck potrebbero riunirsi finalmente per un nuovo progetto ispirato a una storia vera. 20th Century Fox ha messo in cantiere un adattamento del libro “How an Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game and Stole Millions” di, che dettaglia una gigantesca truffa ai danni della catena di fast food McDonald’s.

Il Monopoly di McDonald's è una promozione che va ormai avanti da trent'anni nei ristoranti americani della catena. I clienti collezionano le pedine del Monopoly che trovano allegate alle confezioni dei prodotti McDonald's, e hanno la possibilità di vincere fino a un milione di dollari. L'ex poliziotto Jerome Paul Jacobson, capo della sicurezza di un'agenzia che lavora con McDonald's, forniva a un network di contatti i pezzi vincenti in cambio di una percentuale sulle vincite.

La storia descritta nel libro parte dalla vincita di un certo Michael Hoover, che affermò di aver incassato il premio di un milione di dollari. Una troupe fu dunque inviata nella sua casa del Rhode Island per intervistarlo, ma si trattava in realtà di due agenti dell'FBI. E l'intervista era in realtà un interrogatorio con il quale i due agenti smascherarono le bugie di Hoover.

Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori dei due Ben Affleck dovrebbe dirigere il film, Matt Damon dovrebbe interpretarlo. Per ora non si hanno altri dettagli, ma il fatto che gli agenti siano due ci fa pensare che, magari, Affleck potrebbe anche spuntare davanti alla macchina da presa. , sceneggiatori dei due Deadpool , sono stati chiamati a scrivere la sceneggiatura.Per ora non si hanno altri dettagli, ma il fatto che gli agenti siano due ci fa pensare che, magari, Affleck potrebbe anche spuntare davanti alla macchina da presa.

Fonte: Variety