Arnold Schwarzenegger torna in politica? Si parla di una candidatura al senato

NOTIZIE

10.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Donald Trump è ormai ben lontano dalla sua personale visione del mondo. Ad esempio, in tema di cambiamenti climatici: l'ex “Governator” della California è infatti un acceso ecologista, a differenza del Presidente USA. Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare presto in politica, stavolta in qualità di senatore. La notizia non è ancora ufficiale, ma è riportata dal sito Politico, che ha indubbiamente le sue fonti ben informate. Schwarzenegger parrebbe intenzionato a candidarsi alle elezioni del 2018 per andare a lavorare direttamente nel cuore politico dell'America, Washington. Forse addirittura come indipendente, dato che il Partito Repubblicano diè ormai ben lontano dalla sua personale visione del mondo. Ad esempio, in tema di cambiamenti climatici: l'ex “Governator” della California è infatti un acceso ecologista, a differenza del Presidente USA.

“Attualmente il governatore Schwarzenegger si sta concentrando nell'utilizzare la sua piattaforma per portare un po' di sensibilità e coerenza a Washington, combattendo per la riforma dei distretti politici, come abbiamo fatto in California – sostiene il portavoce Daniel Ketchell in un comunicato ufficiale – Stiamo tenendo aperte tutte le opzioni sul come raggiungere questo scopo”. L'entrata nella corsa al senato darebbe all'attore "il palco per disturbare Trump nei prossimi sedici mesi", sostiene uno stratega repubblicano rimasto anonimo.