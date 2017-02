Alien Covenant: l'ultima cena dell'equipaggio nella clip dal sequel di Prometheus

Quel tavolo e quel salone risveglieranno molti ricordi nei fan della saga di Alien, che torna con il sequel di Prometheus intitolato Alien: Covenant . Ne abbiamo già visto un breve trailer, ma stavolta 20th Century Fox ha deciso di promuoverlo diffondendo una clip estesa che ci mostra l'equipaggio della nave spaziale coloniale Covenant nei minuti precedenti al crio-sonno necessario per affrontare un viaggio così lungo.

In poco meno di cinque minuti vengono introdotti tutti i personaggi: il capitano James Franco , il capo pilota Danny McBride e gli altri membri dell'equipaggio – tra cui Michael Fassbender , stavolta nel ruolo dell'androide Walter. Una piccola chicca a proposito di questo personaggio: per distinguerlo da suo “fratello” David (che comunque vedremo nel film, anche se ridotto molto peggio), Fassbender impiega un accento americano contro quello britannico dell'altro androide.

Non manca un momento che richiama apertamente la famigerata cena dell' Alien originale, quella in cui John Hurt iniziava a soffocare per poi venire ucciso dallo Xenomorfo uscito dal suo torace.