Addio a Jonathan Demme, scompare il regista premio Oscar per Il silenzio degli innocenti

Oggi, 26 aprile 2017, diciamo addio a un grande regista del cinema internazionale. Scompare all'età di 73 anni Jonathan Demme , regista di pellicole pluripremiate e apprezzate come Il silenzio degli innocenti Il regista americano è morto questa mattina a New York in seguito a complicazioni dovute al cancro all'esofago, malattia della quale soffriva dal 2010 con periodi di remissione e guarigione alternati a fasi di ripresa della malattia.Era nato nel febbraio del 1944 e aveva 73 anni.Nel corso della sua lunga carriera il regista ha raccolto il plauso del pubblico internazionale in diversi film e lavori cinematografici. Dal primo acclamato lavoro(1986), interpretato da Melanie Griffith e Jeff Daniels, poi con Una vedova allegra... ma non troppo (1988), interpretato da Michelle Pfeiffer e Matthew Modine, fino al trionfo agli Oscar nel 1992 dCon la pellicola diventata cult viene premiato anche al Festival di Berlino del 1991 vincendo l'Orso d'Argento e il DGA Award. Nel 2004 dirigerà il noto thriller politico The Manchurian Candidate con protagonista l'attore premio Oscar Denzel Washington. Tra il regista e l'Italia esisteva un rapporto particolare che legò Demme all'artista napoletano Enzo Avitabile al punto da girare nel 2012 un documentario ispirato alla vita del musicista e dal titolo di. In questo momento danno la notizia della morte numerose testate nazionali e internazionali.