A letto con Isabelle Huppert nella clip esclusiva di Eva

Bertrand è un giovane e promettente scrittore, ma il suo successo nasconde un terribile segreto. Quando incontra Eva, prostituta d’alto bordo con un passato altrettanto misterioso, decide di sedurla a ogni costo e usare la sua storia come ispirazione letteraria, anche mettendo a rischio il fidanzamento con l’ingenua Caroline. Ma Eva non si lascia manipolare facilmente e trascina presto Bertrand in una spirale di menzogne, violenza e tradimento.

"Se vuoi fare l'amore possiamo, mi hai pagata per questo. Ma non affezionarti a me" - a parlare è Isabelle Huppert che ancora una volta domina la scena in un nuovo film. L'attrice francese è la protagonista di Eva , dramma che sfocia nel thriller presentato in Concorso all'ultimo Festival di Berlino e in arrivo nei cinema dal 3 maggio.