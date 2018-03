Basato sul romanzo vincitore del Premio Pulitzer, The Looming Tower ripercorre la crescente minaccia di Osama Bin Laden e Al-Qaeda verso la fine degli anni ’90 fornendo una visione controversa su come la rivalità tra CIA e FBI possa aver involontariamente gettato le basi per la tragedia dell'11 settembre. La serie segue le vicissitudini dei membri della squadra I-49 di New York e dell’Alec Station di Washington D.C., le unità anti-terrorismo rispettivamente di FBI e CIA e la loro lotta per contendersi le informazioni nonostante lavorassero per lo stesso obbiettivo, prevenire un attacco sul suolo statunitense.