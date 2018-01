Ispirata a film come Hustling o Taxi Driver, Mean Streets, Il braccio violento della legge, Black Caesar, Squadra Speciale o Rubare alla mafia è un suicidio, la serie racconta la nascita dell’industria pornografica nella New York degli Anni Settanta e il sottobosco criminale di quegli anni attraverso le azioni di Vincent e Frankie Martino, due gemelli al soldo della mafia di Times Square.