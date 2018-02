San Valentino Stories

"PER AMOR DI DIO" - regia di Antonio Guerriero

Cosa può succedere se proprio di fronte la chiesetta di Marechiaro a Napoli aprisse la prima comunità buddhista a Napoli? Nulla di grave se non fosse per Pasquale, un cattolico sfegatato e molto praticante, che si innamora di Chiara... una buddhista convinta!

"L'ISOLA DI CIOCCOLATO" - regia di Emanuele Palamara

A Napoli c'è un'isola che non è un'isola. È in mezzo al mare, ma è attaccata alla terra. È lì che si trova l'istituto penale per minorenni di Nisida. Non è solo un carcere, è un luogo dove a volte, accadono dei piccoli miracoli. Antonio detenuto del maschile, decide di frequentare un corso in pasticceria per amore di Anastasia, detenuta del femminile.

"CARICHI DI MERAVIGLIA" - regia di Gennaro Scarpato

Cosa succede se due migliori amici all'età di quarant'anni si rendessero conto che, fin da piccoli, per una assurda coincidenza vengono entrambi puntualmente lasciati il giorno di San Valentino dalla rispettiva ragazza? Eppure Gigi e Ross vivono in una situazione agiata e hanno realizzato il loro sogno: sono diventati due guide turistiche e hanno una agenzia tutta loro nei pressi di Pozzuoli. Ma non basta.