L'incantesimo del drago

In un epoca di mostri ed eroi, i confini tra mondo umano e mondo magico sono confusi. Il regno di Kiev è tenuto sotto scacco da un feroce e inarrestabile drago. Solo un eroe di nome Cyril Tanner è in grado di sconfiggere il mostro, ma lo spirito del drago continua a vivere. Un fiore magico, il Fiore di Fuoco, è la sola cosa che potrebbe riportare in vita il drago, ma il fiore è tenuto ben nascosto e lo spirito è invece costretto a impossessarsi del corpo della sua guardiana, la strega buona Siringa. Adler il mago prova a salvare la strega buona da un tale destino, ma non ci riesce. Con un peso sul cuore, Adler non ha altra scelta che usare i suoi poteri magici per intrappolare la strega posseduta dal drago nella tana del mostro. Ma non vede la piccola figlia di Siringa sgattaiolare via… Gli anni passano e il drago diventa col tempo una mera leggenda. Cyril si ritira dalla vita da eroe e mette su famiglia. Il più grande dei suoi due figli, Bogdan, è un giovanotto forzuto di cui ogni padre sarebbe orgoglioso, mentre il suo figlio più giovane , Nicky, è il piccoletto della cucciolata. Nicky sogna avventure favolose e di diventare un cacciatore di draghi proprio come suo padre nei vecchi racconti. Un giorno mentre immagina di essere un cacciatore di draghi, Nicky danneggia accidentalmente la pelle di drago che suo padre aveva tenuto come ricordo molti anni prima. Suo padre è deluso e Nicky si vergogna come mai prima. Cyril spera che Nicky imparerà un giorno che cosa significhi veramente essere un eroe. Adler il mago sta addestrando il suo apprendista, un pipistrello di nome Eddie, a cui manca il talento anche per controllare un semplice incantesimo di levitazione! Quando alza lo sguardo e vede la Cometa Rossa, Adler viene preso dal panico. Egli sa che questa palla fiammeggiante portatrice di sventura ha il potere di far rinascere ancora una volta il Fiore di Fuoco e riportare in vita il drago. Questo potrebbe significare catastrofi ovunque! Adler manda a chiedere a Cyril l’eroe di tornare, il quale con riluttanza si prepara ancora una volta a mettere in salvo la situazione. Ma Nicky lo segue di nascosto, pronto a prendere parte all’impresa di persona! Nicky diventa amico di Eddie l’apprendista, ma proprio quando i grandi sogni di Nicky si combinano con l’ambizione di Eddie, questi accidentalmente spedisce entrambi attraverso il portale magico nel mondo della magia e come se non bastasse, rimangono bloccati là. Cyril e Adler rimangono nel mondo degli umani, senza la possibilità di aiutarli. Adesso dipende solo da Nicky e Eddie raggiungere il Fiore di Fuoco e salvare il mondo! Un aspirante eroe e un mago pasticcione… cosa mai potrebbe andare storto?