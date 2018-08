Il maestro di violino

Laerte è un violinista di talento ma quando non viene ammesso alla prestigiosa orchestra sinfonica di San Paolo è costretto a reinventarsi. Comincia ad insegnare musica ai ragazzi di Heliopolis, la più grande favela del Brasile. Sarà un percorso in salita, ma la forza della musica e dell'amicizia spalancheranno per lui le porte di un mondo nuovo.