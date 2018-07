Dopo un’epidemia planetaria la maggior parte della popolazione mondiale è morta. Solo pochi sono sopravvissuti e lottano per trovare cibo e riparo. Ma non sono soli… Strane creature vanno a caccia di notte. Juliette, una giovane donna che ha imparato dalla vita a cavarsela da sola è l’unica nel suo gruppo ad avere il coraggio di andare ovunque in cerca di cibo. La notte si avvicina e qualcosa di ostile si muove nel buio…