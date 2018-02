Samuel Alabaster sta cercando Penelope, l'amore della sua vita. La donna che vuole sposare. È accompagnato dalla sua chitarra, dal pony Butterscotch che ha portato con sé come regalo di nozze, e da Parson Henry, l'uomo che ha assunto come maestro di cerimonie. Penelope deve essere liberata dalle grinfie di un rapitore - se necessario con la forza. Tuttavia, sembra che i loro piani per liberare la potenziale sposa siano stati creati senza il consenso della signora. Perché Penis Feisty non sembra affatto d'accordo a diventare Mrs Alabaster...



In Concorso alla 68° Berlinale.