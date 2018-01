10 cose che odio di te

In una cittadina di provincia statunitense, due studentesse, le sorelle Stratford, hanno caratteri diametralmente opposti: la minore Bianca è vanitosa e benvoluta, la maggiore Kat è invece irascibile e con il suo caratteraccio allontana sistematicamente qualunque ragazzo possa essere interessato a lei.



Bianca vorrebbe molto uscire con Joey, il più invidiato della scuola, ma il padre ha imposto alle figlie una regola: Bianca potrà uscire la sera, in compagnia, solo quando anche la sorella farà altrettanto. Il giovane Cameron, infatuato da Bianca, convince Joey a pagare il ribelle Patrick perché corteggi e conquisti Kat, così da permettere l'uscita della sorella.



Quando Patrick scopre il "lato umano" di Kat e se ne innamora, per una serie di equivoci la ragazza viene a sapere della trappola che le è stata tesa. Ferita, scaccia Patrick, ma sebbene dimostri di odiarlo per come si è comportato inizialmente, in realtà anche lei lo ama.